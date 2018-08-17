УПЦ молитвенно отметила четвертую годовщину интронизации Митрополита Онуфрия

В пятницу, 17 августа, Украинская Православная Церковь торжественно отмечает День интронизации своего Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В честь этой даты в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялась Божественная литургия, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение возглавил Митрополит Онуфрий. Ему сослужили митрополиты, епископы, а также многочисленное духовенство из различных епархий УПЦ.

Во время малого входа со внимания к архипастырским трудам Предстоятель возвел в сан митрополита архиепископов: Балтского и Ананьевского Алексия, Уманского и Звенигородского Пантелеимона, Сумского и Ахтырского Евлогия. В сан архиепископа были возведены епископ Бердянский и Приморский Ефрем, Бородянский Варсонофий и Фастовский Дамиан.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После отпуста митрополит Бориспольский и Броварский Антоний зачитал приветственное слово Митрополиту Онуфрию от Предстоятеля РПЦ. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Священного Синода, епископата, духовенства и многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви поздравил Владыку с четвертой годовщиной интронизации.

Его Блаженство поблагодарил архипастырей за слова поздравления, всех верных за поддержку и молитвы и благословил всех.

После завершения богослужения Предстоятеля приветствовали собравшиеся верующие.