В УПЦ новые митрополиты и архиепископы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сегодня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший возвел в сан митрополита трех архиепископов и трех епископов - в сан архиепископов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, торжественное событие состоялось в день 4-й годовщины возведения Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов.

За архипастырские труды Митрополит Онуфрий возвел в сан митрополита архиепископов: Балтского и Ананьевского Алексея, Уманского и Звенигородского Пантелеимона, Сумского и Ахтырского Евлогия.

В сан архиепископа были возведении епископы: Бердянский и Приморский Ефрем, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан.

За богослужением молились представители епископата и духовенства Украинской Православной Церкви и многочисленные верующие. После литургии верующие приветствовали своего Предстоятеля и дарили ему цветы.