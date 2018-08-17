В УПЦ новые митрополиты и архиепископы
Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сегодня в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший возвел в сан митрополита трех архиепископов и трех епископов - в сан архиепископов.
Как сообщает Центр информации УПЦ, торжественное событие состоялось в день 4-й годовщины возведения Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов.
За архипастырские труды Митрополит Онуфрий возвел в сан митрополита архиепископов: Балтского и Ананьевского Алексея, Уманского и Звенигородского Пантелеимона, Сумского и Ахтырского Евлогия.
В сан архиепископа были возведении епископы: Бердянский и Приморский Ефрем, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан.
За богослужением молились представители епископата и духовенства Украинской Православной Церкви и многочисленные верующие. После литургии верующие приветствовали своего Предстоятеля и дарили ему цветы.