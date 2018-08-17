В Facebook тысячи верующих УПЦ поздравляют Митрополита Онуфрия с 4-й годовщиной предстоятельства

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви поздравляют Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 4-й годовщиной возведения на кафедру Киевских Митрополитов на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие желают Предстоятелю Украинской Православной Церкви, прежде всего, крепкого здоровья и "многая и благая лета".

«Слава Богу за пастыря украинского народа!», - пишет Ирина Толочкина.

«Любим Вас, молимся о Вас, благодарим Бога за такого Владыку! Многая и благая лета!», - желает Предстоятелю УПЦ Лариса Троценко.

Много душевных и трогательных пожеланий оставили и другие пользователи.

«Родной наш Владыка! Любим Вас, надеемся на Ваше слово, ждем встреч с Вами.

Милостивый Господь поставил Вас на служение в тяжкое время, но он не оставит Вас. Молитвы миллионов верующих будут услышаны Богом и сохранят Вас в здравии и благополучии», - пишет Зоя Паламарчук.

«Лавра и вся Церковь молится за Блаженнейшего Владыку Онуфрия... Верую в помощь Божию святителю Церкви Христовой. И каждый день молюсь за Блаженнейшего, которого знаю и почитаю как подвижника благочестия уже лет 40», - признается Владимир Гамарис.

«Великий последователь великого предшественника. Многая и благая лета Блаженнейшему Онуфрию, чтобы продолжал своей твердостью, мудростью и любовью освещать нам путь к Спасителю», - написал Роман Выскуб.

«Господь, святая Богородица и все святые угодники, станьте в помощь нашему Блаженнейшему Онуфрию в его благородной миссии восстановить справедливость и мир в Украине! Многая-многая лета!», - пишет Зоя Гандзюк.

«Совсем недавно перед Божественной литургией, которую возглавлял наш Блаженейший Митрополит Онуфрий, я услышала, как молодая женщина с чувством сказала: «Блаженейший всю Украину держит!» (молитва Блаженнейшего, - Ред.) Лучше и не скажешь! Многая и благая лета нашему Предстоятелю!», - желает Тамара Степикова.

«Спасибо, Господи, что в своей жизни я получаю благословение от такого духовного человека, такого истинного молитвенника. Многая и Благая лета Вам, Блаженнейший Владыка», - пишет Тамара Кривохижа.

«Господи, Спаси и сохрани его на долгие годы! Наш Архиерей крепко стоит в истине!», - отмечает Юлия Скрынская.

Пользователи Facebook продолжают поздравлять Предстоятеля УПЦ с четвертой годовщиной интронизации. Центр информации УПЦ приглашает присоединяться к поздравлениям всех, кто искренне поддерживает Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.