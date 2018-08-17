В крипту минского храма-памятника Всех святых заложили землю с мест сражений на Курской дуге

Вчера, 16 августа, в крипте храма-памятника в честь Всех святых в городе Минске состоялась торжественная церемония закладки капсулы с землей, привезенной с мест сражений на Курской дуге.

Церемонию возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти и традиционных религий и конфессий Беларуси, сообщает официальный портал БПЦ.

Мероприятие приурочено к 75-летию победы в Курской битве, которое будет отмечаться 23 августа.

Участников торжественного мероприятия приветствовал митрополит Павел. Архипастырь призвал всех помолиться о павших защитниках Отечества, о том, "чтобы Господь благословил миром наши народы и умиротворил наши сердца".

По слову владыки, капсула с землей, доставленной с мест, где 75 лет тому назад шли бои, станет символом духовного единства народов Беларуси и России, напоминанием о трагических страницах общей истории, предостережением и призывом хранить мир для будущих поколений.

Митрополит Павел пообщался с прибывшими на церемонию ветеранами, сердечно поблагодарил их за ратный подвиг, пожелал здравия и долголетия и преподал архипастырское благословение.

Патриарший Экзарх вознес молитву о упокоении воинов, павших в боях на Курской дуге.

В завершение все собравшиеся почтили память павших героев возложением цветов.