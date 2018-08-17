В День Независимости в Запорожье будут молиться на языках народов, населяющих Украину

В День Независимости Украины в Покровском архиерейском соборе Запорожья будет отслужена Божественная Литургия, на которой молитвы будут звучать не только на традиционном церковнославянском языке, но и на языках народов, населяющих Запорожскую область.

Под сводами собора прозвучат церковнославянский, украинский, белорусский, русский, болгарский, польский, чешский, греческий, немецкий, грузинский, английский и ассирийский языки. Возглавит богослужение митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

"Господь слышит молитвы, возносимые на любом языке человеком любой нации; главное чтобы человек имел твёрдую искреннюю веру в Господа и чистоту души. Подобно тому, как солнце восходит над землёй для всех, так и Бог изливает Свою любовь на каждого из нас, и поэтому наш долг - молиться друг за друга, независимо от национальности, языка, политических убеждений", - говорится в сообщении песс-службы епархии.

После совершения интернациональной Божественной Литургии в Запорожье состоится общегородской молебен об Украине. Благодарственные молебны по случаю Дня независимости Украины будут отслужены во всех храмах Запорожской епархии УПЦ.