В день возвращения Чудотворной иконы, именуемой “Борзнянская”, 16 августа, на Черниговщине отметили возвращение Борзнянской иконы Богородицы.

В этот день Архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент вместе с Митрополитом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием и Епископом Северодонецким и Старобельским Никодимом совершили Божественную литургию в Никольском храме города Борзна. Об этом сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.

За литургией пел хор духовенства Нежинской епархии под руководством протоиерея Олега Гуга.

После чтения Святого Евангелия Митрополит Амвросий обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После отпуста состоялся крестный ход и молебен перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой “Борзнянская”.

После этого Владыки, клир и паства Нежинской епархии сердечно поздравили Управляющего Нежинской епархией, председатель Синодального информационно-просветительского отдела, председателя Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви Архиепископа Нежинского и Прилукского Климента с днем рождения и пожелали Его Высокопреосвященству всесильной помощи Божией в архипастырском служении Святой Церкви.

Напомним, что 15 июля духовенство Нежинской епархии во главе со своим Архипастырем возле Николаевского кафедрального собора г. Нежина торжественно встретили Чудотворную Борзнянскую икону Пресвятой Богородицы, которая в течение почти века считалась утраченной.