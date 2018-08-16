Накануне интронизации Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре
21:35, 16 августа 2018Православие
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Владыке сослужили епископы и духовенство епархий УПЦ / news.church.ua
Накануне Дня интронизации Предстоятеля УПЦ в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялось всенощное бдение.
Его возглавил сам Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Владыке сослужили епископы и духовенство епархий УПЦ. Все они прибыли в столицу, чтобы поздравить Предстоятеля с третьей годовщиной избрания на Киевскую митрополичью кафедру.
Интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялась в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 17 августа 2014 года. Онуфрий был избран Предстоятелем УПЦ на Соборе епископов 13 августа того же года.
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