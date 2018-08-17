В Запорожье открыли запись на венчальную Божественную Литургию.

Она состоится 16 сентября в Свято-Покровском архиерейском соборе города, сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

Возглавит венчальную Божественную Литургию митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Отличительной особенностью венчальной Литургии является соединение в одно богослужебное последование двух Таинств Православной Церкви - Таинства брака и причащения. Чин венчальной Литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги.

К Таинству Брака (Венчанию) приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, состоящие в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.

Контакты для предварительной записи можно найти здесь.