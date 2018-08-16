В Аргентине православные епископы внесли вклад в недопущение легализации абортов

Сенат Аргентины 9 августа проголосовал против законопроекта, который предусматривает легализацию абортов при сроке беременности до 14 недель.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось широкой общественной дискуссией, в которой приняли участие представители Православной Церкви, сообщает "Православие.ru".

Свой вклад внесли иерархи РПЦЗ и Сербской Православной Церкви, возносившие молитвы о недопущении легализации аборта в Аргентине. Так, 5 августа в сербском Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе за Божественной литургией епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн (РПЦЗ) и епископ Буэнос-Айресский, Центрально- и Южноамериканский Кирилл (СПЦ) молились о недопущении узаконения детоубийства.

Обоими архирееями была также подписана особая «Декларация Православной Церкви против абортов».

В декларации выражено понимание всей сложности проблемы в тех случаях, когда родители не в состоянии содержать ребенка или когда речь идет внебрачной беременности невсовершеннолетних. Представители Русской и Сербской Православных Церквей в своем заявлении подчеркнули, что оказывать помощь таким родителям и прилагать все усилия по их отвращению от убийства должны как семья, так и церковное сообщество и общество в целом.

Также состоялась встреча епископа Кирилла с монсеньором Охеа (Римо-Католическая Церковь), во время которой епископы Кирилл и Иоанн были приглашены присутствовать в качестве почетных гостей на торжественной мессе в Кафедральном Соборе Аргентины в день финальных дебатов по вопросу легализации абортов.

В тот же день на площади перед зданием Конгресса Аргентины состоялся православный марш с участием духовенства и прихожан. Люди несли иконы и транспаранты «За жизнь», на которых была изображена встреча святой Елисаветы с Пресвятой Богородицей.