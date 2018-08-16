Умер клирик Одесской епархии УПЦ протоиерей Вячеслав Землянский

Сегодня, 16 августа, на 78-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Вячеслав Григорьевич Землянский, настоятель храма св. Марии Магдалины Одессы.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, протоиерей Вячеслав Землянский родился в г. Клинцы, Брянской обл. 1 февраля 1941 года в семье трудящихся. С раннего детства усердно посещал храм и помогал священнику за богослужением.

С 1958 года Вячеслав нес послушание келейника и иподиакона при настоятеле Балтского мужского монастыря архимандрите Боголепе (Анцух), впоследствии ставшим архиепископом Кировоградским и Николаевским.

Переехав в Одессу, Вячеслав Григорьевич трудился на гражданских предприятиях, в свободное время посещая владыку Боголепа и продолжая иподиаконское служение.

В 1970 году сочетался церковным браком с Валентиной Михайловной.

9 сентября 1990 года в соборном храме Свято-Успенского мужского монастыря Преосвященным Ионафаном, епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской епархии, рукоположен в сан диакона и назначен на служение в Свято-Успенский кафедральный собор.

29 ноября того же года в нижнем храме Свято-Успенского кафедрального собора Одессы митрополитом Леонтием рукоположен в сан священника.

Имея опыт работы на гражданских предприятиях, священник Вячеслав Землянский проявил себя на поприще восстановления возвращенных Церкви зданий, пребывавших в плачевном состоянии после безответственного «хозяйствования» бывших временных владельцев. Молитвами, заботами и трудами отца Вячеслава положено основание восстановлению Свято-Казанского храма, также Свято-Николаевского храма на Пересыпи – «Дома трудолюбия». В период всеобщего упадка и кризиса начала 90-х годов, среди жестокого дефицита стройматериалов, отцу Вячеславу удавалось изыскивать необходимые ресурсы, активно помогая в деле восстановления настоятелям и других храмов Одессы.

По ходатайству митрополита Агафангела отец Вячеслав Землянский за усердное служение Церкви Божией, храмостроительство и реставрацию возвращенных Одесской епархии поруганных святынь, был удостоен высоких церковных наград – права ношения креста с украшениями (1992 г.) и митры (1997 г.).

В 1995 году протоиерей Вячеслав Землянский назначается настоятелем храма святой равноапостольной Марии Магдалины на 9-й станции Фонтана в Одессе. «Восстановлением исторической справедливости и возвращением Церкви принадлежащего ей имущества» стала передача Одесской епархии на условиях аренды разваливающегося спального корпуса санатория «Красные зори» ЗАО «Укрпрофздравница». Отец Вячеслав сумел собрать крепкий приход и восстановить храм.

Постройка нового церковного комплекса, объединяющего храм св. Вячеслава Чешского, крестильное помещение, воскресную школу и трапезную, жилье для клириков прихода – то чему настоятель отдал все последние годы своей деятельности. Венцом его трудов стала прекрасная водосвятная часовня, построенная в неовизантийском стиле, ставшая замечательным украшением прихрамовой территории. Также отец Вячеслав постоянно заботился о нуждах Епархиального управления, посильно оказывал требуемую помощь священнослужителям, а также нуждающимся людям, обращающимся к нему с просьбами.

По ходатайству митрополита Агафангела протоиерей Вячеслав Землянский, как хороший хозяйственник и администратор, искренний и авторитетный пастырь, удостоился наивысшей священнической награды – права ношения второго креста с украшениями (2009 г.).

До последних дней, борясь с болезнью, отец Вячеслав неотступно нес священническое служение.

По благословению митрополита Агафангела в субботу 18 августа в 07.30 возглавит епископ Арцизский Виктор, а в 09.00 чин отпевания совершит владыка Агафангел.