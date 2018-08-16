На Черниговщине сотни православных встретили Борзнянскую икону Богородицы (видео)

Архиепископ Климент 15 августа возглавил служение водосвятного молебна перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы "Борзнянская" в Николаевском кафедральном соборе Нежина.

После завершения молебна святыня отправилась в г. Борзны, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

За 5 километров до города сотни борзнянцев вышли встретить чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Крестным ходом святыню перенесли в Николаевский храм города, где архиепископ Климент совершил всенощное бдение в сослужении духовенства.