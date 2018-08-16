Уникальный брянский храм с горой и пещерой внутри отметил 200-летие

В этом году отмечает 200-летний юбилей уникальный храм – Спасо-Преображенская церковь в селе Творишичи Жирятинского района Брянской области России.

Храм бескупольный, в эклектико-готическом стиле. В плане напоминает корабль. Но особенно интересен интерьер церкви – внутри создана имитация горы Фавор, а по всему периметру храма расположен балкон-хоры, сообщает "Брянский объектив".

Заложен он был в 1818 году помещицей села Кокино Варварой Николаевной Безобразовой (урожденной Тютчевой – тёткой поэта) в память о рано ушедшем муже и сыне Александре, подпоручике гвардейской артиллерии, погибшем в Тарутинском сражении с французами 6 октября 1812 года.

Оставшись одна, без мужа и единственного сына-наследника, Варвара Безобразова все средства от своих имений истратила на постройку храма в Творишичах.

Образцом для брянского храма стала Преображенская церковь близ Троице-Сергиевой лавры. Однако этот храм до нас не дошел, поэтому брянское чудо в камне – единственное в своем роде.

В восточной двухэтажной части интерьера представлена имитация горы Фавор, где по Евангелию свершилось Преображение Господне. Внутри «горы» размещается «пещера» - близкий к овальному в плане придел Воскрешения Лазаря, напоминавший о происшедшем чуде. Вход в придел был устроен через проход в центре «горы», а также справа, из-под галереи.

По свидетельствам очевидцев, перед Пасхой, склоны «горы» покрывались песком и засевались рожью, которая всходила к празднику. В советское время храм был действующим. Открыт он и сейчас.