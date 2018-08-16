В Святогорской лавре Успенский пост начали с крестного хода и водосвятного молебна на Донце

В первый день Успенского поста и день празднования изнесения Честных Древ Честного и Животворящего Креста Господня, 14 августа, по окончании Божественной литургии из Успенского собора Святогорской лавры состоялся крестный ход на берег Северского Донца.

На берегу в часовне был совершён чин малого водоосвящения, сообщается на сайте обители.

Молебен возглавил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений в сослужении лаврской братии. За богослужением пел хор Святогорской лавры.

По пути следования крестного хода обратно в обитель духовенством совершалось освящение мёда прибывших паломников и участников Святогорской ярмарки.