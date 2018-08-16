Начал работу сайт для паломников о принесении мощей Спиридона Тримифунтского в Россию

Начал работу официальный сайт, посвященный принесению в Россию десницы (правой руки) святителя Спиридона Тримифунтского, которую с 24 августа по 15 октября пронесут по 12 регионам России.

Святыня по благословению патриарха Кирилла будет доставлена с места постоянного пребывания – греческого острова Корфу, сообщает сайт журнала «Фома».

Поклониться святыне можно будет в 12 регионах: Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

Для удобства верующих, а также СМИ, создан специальный сайт, на котором будет размещаться вся оперативная информация о графике пребывания мощей в городах, времени и порядке доступа к святыне.

Также на сайте можно ознакомиться с житием святителя Спиридона и свидетельствами о его чудотворениях.