Издано «Положение о монастырях и монашествующих» для православных игуменов и насельников

Синодальным отделом по монастырям и монашеству РПЦ издано «Положение о монастырях и монашествующих».

Первый проект документа был подготовлен в Церкви еще в 2012 году, однако потребовалась его переработка, сообщает сайт журнала "Фома".

В 2014 году по епархиям была разослана новая версия проекта Положения, которая была доступна для публичного обсуждения и собрала более 500 отзывов.

Итоговая версия данного документа была принята на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 30 ноября 2017 года.

Положение является общим руководством для архипастырей в их попечении о монастырях, для игуменов и игумений обителей, а также для всех насельников монастырей и желающих вступить на путь монашеской жизни.

Приобрести издание можно в канцелярии Синодального отдела по монастырям и монашеству в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Зачатьевском женском монастыре Москвы.