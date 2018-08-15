Корабль-церковь «Андрей Первозванный» отправился в миссионерский рейс по Сибири

В очередной путь к жителям отдаленных сибирских селений отправился 15 августа из Новосибирска корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный».

Ежегодно в рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии судно ходит вверх и вниз по течению Оби, швартуясь у труднодоступных населенных пунктов, сообщает сайт Новосибирской митрополии РПЦ.

Команду корабля-церкви, созданного митрополией при поддержке региональных властей, составляют священнослужители, врачи различных специальностей, соцработники, которые все вместе оказывают жителям дальних селений духовную, врачебную и социальную помощь уже 22 года подряд.

В нынешнем году участники миссии планируют посетить верховье Оби — Сузунский, Ордынский, Искитимский и Новосибирский районы области.

Напутствуя на причале «Речной вокзал» в дальний путь команду корабля-церкви, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон отметил, что сельские жители с нетерпением ждут их.

Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» будет посещать отдаленные сибирские селения с 15 по 31 августа.