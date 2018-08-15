На Винниччине 15 тысяч верующих УПЦ совершили Крестный ход в Иосафатову долину (фото)

17:17, 15 августа 2018
Православие
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15 тысяч верующих УПЦ совершили Крестный ход / orthodox.vinnica.ua
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Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, Крестный ход возглавил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Вместе с владыкой Симеоном в шествии приняли участие архиєреи и священники из разных епархий УПЦ и около 15 тысяч верующих (по данным правоохранительных органов).

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Многотысячный ход отправился на Иосафатову долину из села Голинченцы, от храма святого великомученика Димитрия Солунского. Во время шествия многие люди несли кресты – маленькие и большие, – чтобы установить их на долине.

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После того, как Крестный ход пришел на долину, началась торжественная Божественная литургия.

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По окончании богослужения и поздравительных слов люди еще долго не расходились, пели молитвы, устанавливали новые кресты, брали воду из целебного источника.

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