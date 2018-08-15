В Одессе православная община провела Всеукраинский фестиваль «В тишине» для глухих

Православная община Елисаветинского прихода Одессы в честь своего 5-летия провела Всеукраинский фестиваль «В тишине» для глухих православных христиан со всей Украины.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, форум также был посвящен 100-летию со дня мученического подвига великой княгини Елисаветы.

Впервые фестиваль был проведен два года назад в Днепропетровской области. В этом году гостеприимно распахнул свои двери участникам фестиваля Иверский мужской монастырь Одессы.

5 лет назад митрополит Одесский и Измаильский Агафангел благословил протоиерея Святослава Минаева на строительство особого храма для не слышащих прихожан, учитывая особенности их психологического восприятия богослужения. Деревянный храм в честь великой княгини мученицы Елисаветы был освящен 5 лет назад.

Постепенно там появились особые иконы, связанные с евангельским событием исцелением глухого человека. К 5-летию общины была написана уникальная икона, где слова людей, которые обращались ко Христу, изображенные на жестовом языке. Эту икону повесили в храме накануне праздника.

90 участников из 8 городов Украины и Молдавии узнавали про Одессу, как православный город, помолились у его святынь, объединились в Чаше Христовой за божественной литургией, которую священнослужители и переводчики сопровождали жестовым переводом. О значимости подвига великой княгини Елизаветы Федоровны организаторы рассказали с помощью выставки.

В течение нескольких дней участники имели возможность пообщаться на актуальные темы из жизни не слышащих православных христиан. Молодые общины перенимали опыт православных общин с многолетним стажем.