В Киево-Печерской лавре готовится к выпуску серия аудиодисков с песнопениями молебнов

По благословению наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла началась подготовка серии аудиодисков под названием «Молебны и акафисты, совершаемые в Святой Киево-Печерской Лавре», сообщает lavra.ua.

Работу над созданием аудиосборника организовала звукостудия Лавры. Песнопения исполняет хор концертного состава Лавры под управлением протодьякона Тарасия. Служащий на праздничных архиерейских богослужениях отец дьякон близко знаком с лаврской традицией пения. Среди певчих, голоса которых записываются - выпускники Киевских духовных школ.

Проект призван увековечить традицию лаврских напевов, которые веками формировались в стенах святой обители, а также донести духовное наследие тем, кто проживает далеко за пределами Киева и не может посетить местное богослужение.

Реализация данного проекта и выпуск первого диска с акафистом вмч. Варвары планируется в следующем году. Кроме музыкального диска, в комплект также будет включен подробный проспект с описанием истории и обычаев Лавры.