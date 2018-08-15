В Беларуси православные совершили 457-километровый велопробег по святым местам

На территории прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Урицкое Гомельского района (Беларусь) завершился традиционный велопробег по святым местам Гомельщины.

За восемь дней участники велопробега преодолели 457 километров, сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви.

По завершении Божественной литургии настоятель храма протоиерей Артемий Кривицкий провел для гостей экскурсию по храму и совершил благодарственный молебен.

Каждый участник получил памятный подарок.