Священник УПЦ стал лауреатом международного литературно-музыкального фестиваля "Интереальность"

Священник Вячеслав Власенко стал лауреатом престижного международного литературно-музыкального фестиваля «Интереальность», который состоялся 11-12 августа в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, первое место в номинации «авторская песня» было присуждено ему за песню «О Господи!». На награждении произведение было представлено в дуэте со скрипачом импровизатором Анатолием Собокарём.

Фестиваль проходил в галерее «Высоцкий» на Воздвиженке. Собрал авторов с разных стран (Украины, Беларуси, России, Бельгии, Германии, Соединённых Штатов Америки).

Второй день чтения проходили на живописном берегу Днепра на теплоходе Богдан Хмельницкий.