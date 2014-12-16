Предстоятель УПЦ предоставил книгу для благотворительного аукциона "Наша лепта"

15 декабря в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился с организаторами рождественской благотворительной ярмарки-аукциона "Наша лепта" и передал им книгу со своей личной дарственной надписью, сообщает soborna.church.ua.

Во встрече приняли участие: куратор благотворительного проекта епископ Васильковский Николай, управляющий Южным киевским викариатством, руководитель проекта протоиерей Владимир Косточка, благочинный Печерского благочиния, организатор мероприятия Валентина Калашникова.

Книгу Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, предоставленную Его Блаженством, будет выставлено в качестве главного лота аукциона, который состоится 27 декабря. Именно обладатель этого лота сможет прочитать дарственную надпись Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.