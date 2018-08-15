19 августа в УПЦ стартует акция помощи детям из малообеспеченных семей «Рюкзачок Милосердия»

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 19 августа при Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам стартует ежегодная благотворительная акция "Рюкзачок милосердия - 2018", посвященная Всемирному Дню гуманитарной помощи и празднику Преображения Господня.

Как сообщает pravoslavie.ua,1 сентября в школу вместе со всеми пойдут и детки из малообеспеченных, многодетных и кризисных семей.

"В этом году за помощью в Отдел обратились 36 семей, в которых воспитывается 57 детей школьного возраста. Даже обычный рюкзак может стать для них большим подарком. Благодаря вашей поддержке в прошлом году "Рюкзачки Милосердие успешно нашли своих владельцев", надеемся, что и в этом году ребятишки будут максимально оснащены всем необходимым для отправления в школьное путешествие. Поддержите детишек, приняв участие в благотворительной акции "Рюкзачок Милосердия!"", - сообщают в Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Общая сумма рюкзачков составляет 47 873 грн.

Сделать пожертвование можно на сайте или самостоятельно купить товары и доставить их в Центр Гуманитарной Помощи по адресу: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 70А, оф. 12, предварительно согласовав по тел.: 0503422739.

Праздничная программа для детей и вручение подарков малообеспеченным семьям состоится в Международный День гуманитарной помощи, 19 августа, на территории Киево-Печерской лавры.