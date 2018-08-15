Если человек находится в плену греха, Томос ему не поможет - Митрополит Онуфрий

Нам нужно «получить Томос» от Бога – чтобы Он подал нам прощение грехов.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в первый день Успенского поста, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь отметил, что «все разговоры о Томосе – это ловушки, через которые нас хотят сделать ограниченными, людьми второго сорта». По словам Его Блаженства, христианин становится свободным по-настоящему только тогда, когда отказывается от греховной жизни.

«Если запутанн в грехах по рукам и ногам, то никакой Томос мне не поможет, – подчеркнул Предстоятель, – потому что спасается человек через покаяние, через личный подвиг, и никто за меня этого не может сделать».

Он призвал быть внимательными к своему спасению, молиться Богу, хранить ту чистоту веры, которую получили от своих предков.

«Это наше священное задание, – отметил Его Блаженство, – не осуждая никого, мы должны идти по пути, который ведет человека прямо к Богу». Владыка подчеркнул, что христианину необходимо, прежде всего, думать о личном спасении, следует быть верным Богу, но не променять эту верность на «чечевичную похлебку».

«Нам нужно получить Томос от Бога – чтобы Он подал нам прощение грехов. Тогда мы будем свободны в действительности», – сказал Блаженнейший владыка.