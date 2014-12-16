В Киеве отметили десятую годовщину организации «Православные скауты Украины»

14 декабря в галерее «Соборная» столицы состоялось торжественное празднование десятой годовщины организации «Православные скауты Украины», святым покровителем которой является апостол Андрей Первозванный. На праздник прибыли дети из разных уголков Украины, сообщает soborna.church.ua.

Празднование началось с традиционного праздничного благодарственного молебна, который возглавил Председатель Синодального молодежного отдела УПЦ епископ Обуховский Иона в сослужении священнослужителей-духовников православных скаутов.

После общей молитвы владыка Иона поздравил православных скаутов с праздником. С приветственным словом также выступили духовники православных скаутов протоиереи Иоанн Тронько и Владимир Тукало, представители Национальной организации скаутов Украины, почетные гости-скауты из Беларуси.

В этот день на православных скаутов ждало много интересного: видеосюрпризы, конкурсы, квесты, скаутский магазин, яркие впечатления и дружеское общение.

Уже в который раз конкурс «Скаут имеет талант» позволил проявить новые таланты. Дети выступили с различными творческими номерами - пение, живая музыка, танцы и юморески.

После конкурса талантов состоялись конкурсы «Скаут года», «Чижик года» и «Патруль года».

Особенностью нынешнего празднования стал Вифлеемский огонь, привезенный Национальной организацией скаутов Украины из Вены в рамках проекта «Посланцы мира».

Председатель Национального совета Всеукраинской молодежной общественной организации «Национальная организация скаутов Украины» сказал:

«Мы привезли в нашу страну Свет мира - огонь, зажженный в Вифлееме на месте рождения Иисуса Христа. Для нашей организации особенно знаковым является это мероприятие в дни, когда, к сожалению, в нашем государстве не царит мир. Мы - будем распространять этот огонь вместе с теми социальными инициативами, которые будут реализовываться в предрождественское и предновогоднее время.

В частности, 20 декабря на Крещатике стартует большой парад помощников святого Николая, и скауты, которые будут одеты в помощников этого святого, будут распространять по домам, детским домам подарки и эти огоньки, чтобы они символически согревали всех тех, кто, возможно, лишен семейного тепла, материнской опеки или находятся далеко от дома».