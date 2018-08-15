Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в Свято-Аннинском женском монастыре на Буковине

По случаю празднования Вынесения честных древ животворящего Креста Господня и Дня памяти святых мучеников Маккавеев, 14 августа Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел Божественную литургию в Свято-Аннинском женском монастыре, который находится в Вашковцах Вижницкого района Черновицкой области.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Предстоятелю УПЦ сослужили митрополиты, архиепископы и епископы епархий, гости в священном сане и духовенство обители. В честь святых Маккавеев был освящен нижний храм центрального собора монастыря.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился с проповедью к прихожанам и паломникам, собравшимся на престольный праздник Свято-Аннинской обители. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. После отпуста Владыка освятил мед и травы, а в завершение окропил паству святой водой и благословил всех.