В Одессе верующих и духовенство УПЦ не допустили на богослужение в храм

В день праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, 14 августа, верующих и духовенство Одесской епархии Украинской Православной Церкви не допустили совершать богослужения в храме в честь святых Кирилла и Мефодия при Одесской военной академии.

Капелланов УПЦ КП и УГКЦ беспрепятственно пропустили на территорию академии, сообщает Информационно-просвтницький отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По словам настоятеля храма протоиерея Сергия Дмитриева, впервые за 15-летнюю историю прихода духовенство и верующих УПЦ утром военные просто не пропустили на КПП академии, объяснив это «устным приказом» начальства.

«На территории Одесской военной академии проходит съезд военных капелланов Киевского Патриархата и Греко-Католической Церкви, которые вчера в ультимативной форме потребовали открыть храм Украинской Православной Церкви и служить вместе с ними Божественную литургию», - добавил он.

Настоятель храма УПЦ отказался, поскольку это, как он подчеркнул, «запрещают канонические правила», отметив: «В этот момент исторического бытия мы вместе служить не можем». Но предложил военным капелланам просто помолиться в храме. Представители Киевского Патриархата заявили, что все равно они зайдут завтра в храм и будут совершать там богослужения.

Как результат, духовенство и многочисленные верующие УПЦ вынуждены были в день праздника вознести молитвы и совершить освящение своих приношений за пределами храма. По благословению митрополита Агафангела, молебен на освящение нового меда совершил епископ Диодор, викарий Одесской епархии.

В пресс-службе Одесской епархии УПЦ заявили, что «верным и священнослужителям Украинской Православной Церкви фактически помешали совершать религиозный обряд, а это - нарушение 35-й статьи Конституции» о праве на свободу мировоззрения и вероисповедания и совершения ритуальных обрядов. Кроме того, любые приказы руководства академии должны будут предоставлены духовенству в письменной форме за 10 дней до вступления в силу.