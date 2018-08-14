В УПЦ молятся о погибших и пострадавших в страшном ДТП на Запорожье

В Запорожской и Бердянской епархиях УПЦ молятся о погибших и пострадавших в ДТП в Васильевском районе

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука посетил пострадавших в результате ДТП в Васильевском районе, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Запорожья. На месте события страшной трагедии клирики Бердянской епархии отслужили панихиду. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

12 августа после Божественной литургии во время визита в больницу митрополит Лука помолился за здоровье пострадавших в аварии, а также помазал их елеем.

По сообщениям епархии, одним из пациентов оказался бывший клирик Запорожской епархии священник Анатолий Полищук. Отец Анатолий рассказал владыке о подробностях страшной катастрофы, свидетелем которой он стал. Митрополит утешил отца Анатолия и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В 5-й городской больнице, где также находятся жертвы ДТП, митрополит Лука подробно расспросил о состоянии больных, а также сообщил о готовности епархии выделить им необходимую материальную помощь.

По благословению митрополита Луки в храмах епархии совершаются молебны о здравии пострадавших в Васильевской автокатастрофе, и об упокоении погибших в результате трагедии.

11 августа епископ Бердянский и Приморский Ефрем в кафедральном соборе Рождества Христова Бердянска совершил заупокойную литию о пострадавших и погибших в ДТП в Васильевском районе.

Архипастырь вместе с духовенством и верующими Бердянской епархии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

На месте страшной трагедии была отслужена панихида, которую возглавил настоятель храма великомученицы Варвары пгт. Степногорск протоиерей Сергей Малыш.

Напомним, что 10 августа, около 14.30, на автодороге «Харьков-Симферополь» возле села Каменское, Васильевского района произошло смертельное столкновение грузовика с маршруткой. КамАЗ, который двигался в направлении Васильевки, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Во время катастрофы в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров. В результате аварии на месте погибли пятеро детей и один взрослый. Еще один ребенок умер на следующее утро в больнице. А также, еще 12 человек находится в больнице в тяжелом состоянии.