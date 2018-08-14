На Волыни священники УПЦ отпели погибшего на Востоке воина Сергея Цепуха

В воскресенье, 12 августа, в селе Выдерта, Камень-Каширского района попрощались с погибшим в зоне военной операции на востоке Украины воином Сергеем Цепухом.

Возглавил чин отпевания местный благочинный протоиерей Стефан Михалюк, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Камень-Каширского благочиния Волынской епархии.

Сергей Михайлович Цепух, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады 1992 года рождения, погиб ночью 9 августа вблизи Марьинки.

Родился Сергей в селе Выдерта, завершив обучение в школе, поступил в медицинский колледж в Ровно. Впоследствии работал в военном госпитале города Днепра. С апреля 2018 г. в звании солдата служил военным фельдшером.

После завершения похорон священники посетили могилу еще одного погибшего на Донбассе уроженца этого села – Дмитрия Герасимика, который погиб 4 года назад – 17 августа 2014. Здесь совершили поминальную литию. Отец благочинный, который возглавлял соборную заупокойную молитву, обратился со словом утешения ко всем присутствующим и призвал не забывать в своих молитвах об усопших солдатах.