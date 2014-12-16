В УНИАН 17 декабря состоится пресс-конференция: "Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период"
В информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) 17 декабря состоится пресс-конференция: "Церковь и помощь переселенцам и нуждающимся в зимний период".
Во время пресс-конференции состоится презентация Центра гуманитарной помощи УПЦ.
Участники мероприятия: глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов; координатор работы по помощи бездомным иеромонах Мелхеседек (Гордиенко); глава гумманитарной миссии “Милосердие без границ” протоиерей Захария Керстюк; глава общественной организации «Друзья общины святого Эгидия» Юрий Лифансе; координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ Анна Клименко; руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин, координатор волонтерского движения "Тельняшки", журналист телеканала "1+1" Александр Иваницкий.
Организатор пресс-конференции – Украинская Православная Церковь.
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