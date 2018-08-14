В Торецке две воскресные школы провели футбольный матч
10:40, 14 августа 2018Православие
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Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды «Лествица» / gorlovka-eparhia.com.ua
В минувшее воскресенье в городе Торецк Донецкой области состоялась товарищеская футбольная встреча команд воскресных школ «Лествица» при Макариевском храме и «Пчёлка» при Спиридоновском храме.
На поле команды вывели настоятели храмов протоиерей Георгий Клапчук и протоиерей Георгий Федорчук, сообщает официальный сайт Горловской и Славянской епархий.
Обязанности судьи исполнял пономарь Макариевского храма Георгий Скляренко, в прошлом профессиональный футболист. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды «Лествица».
«Для меня радостно, что дети тянутся к спорту. Им очень нравится играть в футбол, и мы планируем развивать команду», - отметил отец Георгий.
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