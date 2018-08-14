В Торецке две воскресные школы провели футбольный матч

В минувшее воскресенье в городе Торецк Донецкой области состоялась товарищеская футбольная встреча команд воскресных школ «Лествица» при Макариевском храме и «Пчёлка» при Спиридоновском храме.

На поле команды вывели настоятели храмов протоиерей Георгий Клапчук и протоиерей Георгий Федорчук, сообщает официальный сайт Горловской и Славянской епархий.

Обязанности судьи исполнял пономарь Макариевского храма Георгий Скляренко, в прошлом профессиональный футболист. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу команды «Лествица».

«Для меня радостно, что дети тянутся к спорту. Им очень нравится играть в футбол, и мы планируем развивать команду», - отметил отец Георгий.