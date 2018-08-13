Опубликован календарь Успенского поста на 2018 год (инфографика)

Успенский пост - кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному из самых любимых в народе празднику – Успения Пресвятой Богородицы.

Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал календарь питания на каждый день.

Известно, что Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за три дня своего Успения перестала вкушать пищу и лишь пила воду. Таким образом, возлагая на себя ограничения Успенского поста верующие подражают Самой Богородице.

Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты. Начало 14 августа, окончание 27 августа.

На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим “народным” названиям. В церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе) и Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для отвращения от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед. Этот день отмечается 14 августа, то есть с праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Преображение Господне — большой праздник относящийся к числу двунадесятых. Он установлен в память о событии на горе Фавор, куда Спаситель вместе с тремя наиболее близкими учениками Петром, Иаковом и Ионом удалился для молитвы. И там, молясь, Он, по слову евангелиста Матфея, Он «преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет». При этом явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Праздник Преображения предваряет один день предпразднства – 5 (18) августа, и ему последуют семь день попразднства – с 7 (20) по 13 (26) августа. В честь Преображения Господня, как одного из великих праздников, верующим за трапезой дозволяется вкушание рыбы. В народе он еще известен, як «Яблочный Спас», в этот день традиционно освящают новый урожай яблок.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно вкушать рыбу. Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека. Отдельно стоит рассмотреть постный рацион детей.