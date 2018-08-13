В Харьковской области освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня

В Вербовке Харьковской области 12 августа освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня.

Освящение храма и Божественную литургию возглавил правящий архиерей Изюмской епархии митрополит Изюмский и Купянский Елисей, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

У дверей храма прихожане поприветствовали владыку хлебом-солью и букетами цветов.

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию.

На малом входе, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополит Изюмский и Купянский Елисей наградил настоятеля храма протоиерея Михаила Пакурбановыча правом ношения креста с украшением.

По окончании богослужения архипастырь обратился к молящимся с назидательным словом и преподнес в подарок приходу икону Божией Матери «Песчанская».

Управляющий епархией совершил награждение всех тех, кто внес свои усилия в созидании храма.

После награждения архиепископ Елисей преподал всем молящимся свое архипастырское благословение.