В Харьковской области освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня

19:00, 13 августа 2018
Православие
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В Вербовке освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня / izum.church.ua

Освящение храма и Божественную литургию возглавил правящий архиерей Изюмской епархии митрополит Изюмский и Купянский Елисей, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

/ izum.church.ua

У дверей храма прихожане поприветствовали владыку хлебом-солью и букетами цветов.

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию.

/ izum.church.ua

На малом входе, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополит Изюмский и Купянский Елисей наградил настоятеля храма протоиерея Михаила Пакурбановыча правом ношения креста с украшением.

/ izum.church.ua

По окончании богослужения архипастырь обратился к молящимся с назидательным словом и преподнес в подарок приходу икону Божией Матери «Песчанская».

Управляющий епархией совершил награждение всех тех, кто внес свои усилия в созидании храма.

После награждения архиепископ Елисей преподал всем молящимся свое архипастырское благословение.

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