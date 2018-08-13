В Харьковской области освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня
В Вербовке Харьковской области 12 августа освятили новый храм УПЦ в честь Преображения Господня.
Освящение храма и Божественную литургию возглавил правящий архиерей Изюмской епархии митрополит Изюмский и Купянский Елисей, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.
У дверей храма прихожане поприветствовали владыку хлебом-солью и букетами цветов.
После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию.
На малом входе, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, митрополит Изюмский и Купянский Елисей наградил настоятеля храма протоиерея Михаила Пакурбановыча правом ношения креста с украшением.
По окончании богослужения архипастырь обратился к молящимся с назидательным словом и преподнес в подарок приходу икону Божией Матери «Песчанская».
Управляющий епархией совершил награждение всех тех, кто внес свои усилия в созидании храма.
После награждения архиепископ Елисей преподал всем молящимся свое архипастырское благословение.