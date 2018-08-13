В пятницу, 10 августа, в возрасте 88 лет скончался иерарх Константинопольского Патриархата митрополит Феодоруполисский Герман (Афанасиадис).

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Известный своей аскетической жизнью митрополит Герман также являлся ипертимом и экзархом Родопских гор, духовником Константинопольской архиепископии.

Митрополит Герман (в миру Яннакис Афанасиадис) родился 17 сентября 1930 года в районе Макрохори (Бакыркёй, Стамбул, Турция). Окончил Великую школу греческой нации на Фанаре в Стамбуе. В период обучения в Халкинской высшей богословской школе (1950 — 1954 гг.), 10 октября 1953 года, был пострижен с монашество с наречением имени Герман, а 11 октября рукоположен в сан иеродиакона. В 1954 году окончил учебу в Халкинской школе. 15 августа 1966 года рукоположен в сан иеромонаха. Возведен в сан архимандрита и назначен протосинкеллом Деркийской митрополии 29 октября 1966 года. 6 февраля 1972 года хиротонисан во епископа с титулом Арианзосский, назначен викарием Деркийской митрополии. 5 февраля 1987 года был избран титулярным митрополитом Феодоруполисским. 2 октября 1990 года назначен правящим архиереем Феодоруполисской митрополии с тем же титулом. 10 января 1991 года Патриархом Константинопольским Димитрием назначен настоятелем Свято-Троицкого монастыря на острове Халки. В ноябре 1995 года Патриархом Константинопольским Варфоломеем освобожден от должности настоятеля Свято-Троицкого монастыря, 21 декабря того же года назначен духовником Константинопольской архиепископии.

Заупокойная служба по митрополиту Герману состоится 13 августа в Патриаршем соборе Святого Георгия на Фанаре.