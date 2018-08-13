Духовник Киевской духовной академии разъяснил особенности соблюдения поста для мирян

Духовник Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Маркелл (Павук) разъяснил, обязательно ли выдерживать все аспекты поста в миру.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

— Успенский пост достаточно строгий. Стоит скрупулезно выдерживать все аспекты поста в миру: воздерживаться от подсолнечного масла в соответствующие дни и т.п.?

— Все зависит от степени нашей веры. Кому трудно поститься не то, что две недели Успенского поста, а даже в среду и пятницу. Строгость поста во многом зависит от нашего духовного настроя. Если пост для человека — это тяжкое бремя, тогда ему можно максимально его ослабить. Например, католики строго постятся только один раз в год, в Страстную пятницу.

Если человек ведет внимательную и правильную духовную жизнь, то с радостью воспринимает пост, потому что он дает ему возможность хотя бы немного усмирить злые страсти — гнев, похоть, осуждение и прочее.

Как объяснял язычникам блаженный Августин, когда ему задали подобный вопрос — стоит ли строго поститься, — борзого молодого коня (он имел здесь в виду плоть) можно обуздать лишь уздой и хлыстом, то есть постом. Те люди, которые тяжело работают, а также больные люди, или мамы, которые готовятся рожать, пост могут ослаблять, но лучше это делать по благословению священника, чтобы совсем духовно не расслабиться, жалея себя ненаглядных. Но знаю по собственному опыту: большинство врачей, которые, как говорят, от Бога, а не только работают ради большой зарплаты или взятки, наоборот советуют поститься, потому что мясные и молочные блюда способны отягощать желудок, печень, почки и другие органы тела.

Рыбные и овощные продукты гораздо легче воспринимаются этими органами и, соответственно, человек чувствует себя значительно лучше, продлеваются годы его жизни.

Как единогласно утверждают святые отцы Церкви, пост — это лучшее лекарство как для души, так и для тела.

Не хотят поститься или желают максимально ослабить пост лишь те люди, которые считают себя самодостаточными и совершенными во всех отношениях, которые совсем не видят своих грехов и склонны концентрировать внимание на чужих недостатках. Иногда, если они и постятся, то только ради здоровья, или же, чтобы все в их жизни было самым лучшим.

Но пост не может дать такой гарантии. Иногда бывает, что он наоборот провоцирует развитие каких-либо заболеваний. Правда, не сам пост причина той или иной болячки. Он лишь вовремя обнаружил ее. Если бы человек не соблюдал пост, то болезнь протекала бы скрыто, а если бы ее обнаружили, то было бы уже слишком поздно.

Как видим, во всех отношениях лучше строго поститься, чем максимально свое воздержание от скоромной пищи сокращать. Многие люди ослабляют свой пост будто ради гостеприимства, ссылаясь на опыт святых отцов, которые ради дорогих гостей и чтобы не выглядеть фарисеями, значительно уменьшали пост, либо вообще отменяли. Действительно, так было. Но позже, как правило, они еще больше усиливали его строгость, чтобы наверстать упущенное.

В наше время лучше не уменьшать строгость поста, а правильно объяснить людям, для чего он нужен.

Большинство людей, даже из постоянных прихожан храма, неправильно к нему относится, потому что они не знают о подлинном его смысле.