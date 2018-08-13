Вопрос жизни: 3-летнему Саше Шевчуку необходима помощь – «Надеюсь и верю»

Саше Шевчуку из Ивано-Франковска нет еще и 4 лет, и с первого вдоха его жизнь идет борьба с редким и опасным заболеванием крови - врожденной гемолитической анемией.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», у ребенка периодически возникают гемолитические кризы – приступы, при которых Саша изнемогает от слабости, тошноты и озноба. Мальчику необходимо каждые 4 недели вливать донорскую кровь, иначе все может закончиться фатально. Поэтому каждые 4-5 недель ребенок госпитализируется в отделение онкогематологии для проведения заместительной терапии.

Так живет семья Шевчуков – от госпитализации до госпитализации Саши. Родители стараются самостоятельно справляться с лечением сына, но от постоянных переливаний крови во всех органах и костях ребенка накапливается много железа. Вывести из организма избыток железа можно только с помощью таблеток «Эксиджад», стоимость которых – 17 568 грн за 1 упаковку. 1 упаковки хватает на 2 месяца. Таких средств в семье нет, Саше приобретают этот препарат за деньги благотворителей.

«Сашка любит играть машинами, рассматривать их, как в книгах, так и на улице, на дороге. Ему нравится играть в футбол, особенно со старшими ребятами. Считает себя взрослым и очень расстраивается, когда кто-то говорит, что он еще маленький мальчик», - рассказывает о сыне мама.

Этот умный и любознательный ребенок, интересуется всем вокруг и уже учится считать. Сейчас лето и Саша рад – можно больше времени проводить на улице. Этого так не хватает в его сложном детстве.

Открыт сбор средств для приобретения 2 упаковок «Эксиджад», стоимостью 35 136 гривен. Этого должно хватить на 4 месяца лечения Саши.

О том, как и чем помочь Александру Шевчуку – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».