Завтра у православных начнется Успенский пост

Православные верующие готовятся к Успенскому посту, который начнется 14 августа, а завершится 27 августа.

Успенский пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа, сообщает сайт журнала "Фома".

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту.

В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник Преображения Господня, 19 августа.

Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое, как и в Великий, воздержание, но степень его каждый постящийся должен определять для себя сам, ориентируясь на свое состояние здоровья, образ жизни и советы духовника. Успенский пост дан верующим для укрепления душевных сил, а не для ослабления сил физических, тем более в самом конце летнего оздоровительного периода.

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный Спас») 19 августа.