В праздник Почаевской иконы православные Америки вознесли особые молитвы об УПЦ

В воскресенье, 5 августа, день празднования Почаевской иконы Божией Матери, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион возглавил Божественную литургию в Знаменском Синодальном соборе города Нью-Йорк.

В праздник Почаевской иконы Божией Матери митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион призвал верующих к особой молитве об Украинской Православной Церкви, сообщает сайт Восточно-Американской епархии РПЦЗ.

По окончании богослужения митрополит Иларион обратился к верующим с проповедью и, в частности, сказал: "Почаевский монастырь был основан в ХІІІ веке, когда хан Батый разрушил Киев и многие монахи Киево-Печерской лавры ушли на Запад, чтобы найти безопасное место для молитвы. В ХІѴ веке одному монаху и пастуху было видение Божией Матери: они видели Пресвятую Богородицу, стоящую на скале у Почаева, окруженную огненным пламенем. На том месте, где на камне стояла Богородица, остался отпечаток ее стопы. С тех пор там, где находится ‘стопочка’, истекает целебная вода, и верующие приходят и набирают ее".

Владыка Митрополит напомнил о том значении, которое имеет для американских православных Почаевская лавра.

"Один из ее монахов, архимандрит Виталий (Максименко), – сказал владыка, – основал в Словакии монастырь Ладомирово в честь преп. Иова Почаевского, братия которого позже переехала в Америку и поселились в Св. Троицком монастыре в Джорданвилле. Позже настоятель монастыря о. Виталий стал архиепископом Восточно-Американским и много потрудился на благо Русской Зарубежной Церкви. Похоронен владыка Виталий в храме-памятнике св. великого князя Владимира в Джексоне".

Митрополит Иларион призвал прихожан молиться о насельниках Почаевской лавры и верующих в Украине, чтобы "Господь охранял каноническую Церковь и послал им мир и спокойствие, чтобы они могли с верой и благочестием прославлять Господа Бога и спасать души верующих".

Протодиакон также провозгласил многолетие игумену Лавры Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, митрополиту Почаевскому Владимиру и насельникам Почаевской обители.