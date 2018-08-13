На Тернопольщине верующие и священники УПЦ прошли крестным ходом за безопасность дорожного движения
13:17, 13 августа 2018Православие
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На Тернопольщине верующие и священники УПЦ прошли крестным ходом за безопасность дорожного движения / ternopil.church.ua
Вчера, 12 августа, по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия, в городе Кременец рядом с местом, где за последний месяц в ДТП погибли три человека, священники и верующие вознесли свои молитвы.
Помолившись, священники освятили дорогу святой водой, после чего священнослужители и верующие Кременца совершили крестный ход, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Молитвы звучали на улице Симона Петлюры, 37 по просьбе жителей города, которые обратились к духовенству в связи с трагическими дорожными авариями, которые случились за последний месяц.
На Тернопольщине верующие и священники УПЦ прошли крестным ходом за безопасность дорожного движения / ternopil.church.ua
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