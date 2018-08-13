На Тернопольщине верующие и священники УПЦ прошли крестным ходом за безопасность дорожного движения

Вчера, 12 августа, по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия, в городе Кременец рядом с местом, где за последний месяц в ДТП погибли три человека, священники и верующие вознесли свои молитвы.

Помолившись, священники освятили дорогу святой водой, после чего священнослужители и верующие Кременца совершили крестный ход, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Молитвы звучали на улице Симона Петлюры, 37 по просьбе жителей города, которые обратились к духовенству в связи с трагическими дорожными авариями, которые случились за последний месяц.