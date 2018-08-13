В Луцке сотни православных прошли крестным ходом с молитвой о погибших в войнах (фото)

В городе Луцке 12 августа состоялся традиционный ежегодный крестный ход, который организует Волынская епархия Украинской Православной Церкви.

Сотни православных жителей города вместе с местным духовенством прошли по улицам города с молитвой от кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской до древнего Свято-Покровского храма. Действо возглавил управляющий Волынской епархией УПЦ епископ Волынский и Луцкий Нафанаил, сообщается на сайте епархии.

Во время шествия священники и верующие молитвенно почтили память погибших во Второй Мировой Войне, погибших участников революционных событий 2014-го года и павших в боях на востоке Украины военнослужащих.

Наконец, на подворье Свято-Покровского храма Луцка были вознесены молитвы за мир в Украине, после чего епископ Нафанаил поблагодарил всех участников Крестного хода за молитвенный подвиг. Отмечается, что крестоходцы прошли расстояние в 6,4 км.