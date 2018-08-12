Митрополит Онуфрий рассказал, как мы должны поступать с теми, кто нам задолжал

Человек, в сердце которого поселяется добро и прощение, становится достойным Царства Небесного.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ во время воскресной проповеди в Кафедральном соборе Черновцов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал притчу о талантах, в которой шла речь о милосердном царе и злом рабе (Мф. 18: 21-35). Владыка подчеркнул, что «эта евангельская история напоминает нам, что к Царству Небесному должен стремиться каждый человек, но кто злой к ближнему за проступки, не заслуживает помилования от Бога».

«Господь создал человека, чтобы он радовался этому миру, чтобы он был причастен к Блаженной жизни, вечной жизни, которая украшена миром, радостью и светом… И тот человек, который живет по Божественным законам, творит Его волю, уже здесь, на земле, начинает получать блага Божественной любви», — отметил он.

Блаженнейший владыка подчеркнул, что главным условием для того, чтобы войти в Царство Небесное, является получение прощения у Бога и ближних за все обиды, которые мы совершаем. Вместе с тем, как добавил Архипастырь, «прощение получает только тот человек, который наполнен желанием прощения».

«Человек должен просить прощения сначала у того, кого сам обидел, или кто обидел его. Если мы не прощаем того, от кого терпим обиды, то Бог не простит и нам. Не потому, что Господь не хочет нас простить, а потому, что человек, который не может простить, полон злобы и не может вместить в себя благодать, которую Бог ему хочет дать. А если человек наполнен любовью, то из него исходит, прежде всего, эта любовь», — пояснил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий также рассказал о том, как мы должны поступать с теми, кто нам как-то задолжал. Он напомнил важный духовный закон: «Тому человеку, который проявит милосердие к другому, Бог воздаст даже больше богатств, чем человеку были должны. Такой человек, который творит милостыню, раскрывает себя для милости Божьей…».

Напоследок Предстоятель УПЦ пожелал каждому стараться любить и прощать ближнего и делать добро людям. «Конечно, это не просто… Но человек, в сердце которого поселяется добро и прощение, становится достойным Царства Небесного», — подытожил он.