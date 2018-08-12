В Беларуси отметили 100-летие со дня рождения святой преподобной Манефы Гомельской

В субботу, 11 августа, митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возглавил торжества, посвященные 100-летию со дня рождения святой преподобной Манефы Гомельской и совершил Божественную литургию в Петро-Павловском кафедральном соборе города Гомеля.

В праздничном богослужении приняли участие клирики Гомельской епархии и гости в священном сане из других епархий Белорусского Экзархата, сообщает официальный портал БПЦ.

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Петро-Павловского кафедрального собора города Гомеля под управлением Елены Мороз.

По завершении Литургии Патриарший Экзарх возглавил крестный ход с мощами святой и чин славления преподобной Манефе.

Владыка Экзарх поздравил архипастырей, духовенство, прихожан собора и паломников с днем памяти преподобной Манефы Гомельской и обратился к собравшимся со словом назидания.

Митрополит Павел пожелал всем небесного молитвенного заступничества преподобной Манефы, крепости духовных и телесных сил.

По завершении богослужения митрополит Павел и архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершили чин на основание строящегося храма в честь священномученика Алексия Лельчицкого, во время которого была совершена закладка камня и памятной грамоты в основание храма.

По завершении чина владыка Павел преподнес в дар храму икону Жировичской Божией Матери, 550-летие явления которой будет праздноваться в 2020 году. Затем Патриарший Экзарх обратился ко всем молящимся со словом назидания, преподал верующим архипастырское благословение и в память об этом событии вручил всем иконки преподобной Манефы Гомельской.