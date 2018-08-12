Предстоятель УПЦ в Черновцах рассказал, почему необходимо прощать всем людям их проступки

В Неделю 11-ю по Пятидесятнице, 12 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Духовском Кафедральном соборе города Черновцы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь объяснил смысл притчи Господа о милосердном царе и жестоком должнике и рассказал, почему необходимо прощать всем людям обиды, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Для того, чтобы получить от Бога прощение грехов, человек должен простить того, кто его обидел. Если мы не прощаем, то Бог не простит и нас. Не потому, что Бог не хочет простить, а потому что человек, который не прощает, не хочет прощения – он исполнен злобы и не может вместить благодать прощения, которую Господь ему хочет дать", - сказал Предстоятель УПЦ.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Напомним, что накануне Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в этом же храме.