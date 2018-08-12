Сын немецкого офицера возвратил в подмосковный монастырь икону, вывезенную в 1941 его отцом в Германию

Старинный Тихвинский образ Богородицы возвращен в подмосковный Спасо-Бородинский монастырь 6 августа - через 77 лет после того, как икона была вывезена из обители.

В 40-х годах XIX века, еще при жизни основательницы монастыря игумении Марии (Тучковой), этот образ находился в алтаре Филаретовского храма обители, сообщает patriarchia.ru.

После закрытия и разорения монастыря бородинские монахини сохранили икону. В октябре 1941 года она попала к немецкому офицеру, который увез образ в Германию.

В течение 77 лет икона находилась на севере Баварии в доме графа Георга Кастеля. Его сын граф Вольфганг Кастель после смерти родителей принял решение возвратить икону в Спасо-Бородинский монастырь. Осуществить задуманное ему помог монах бенедиктинского монастыря брат Юлиан.

Встречу Тихвинского образа Божией Матери возглавил благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман. Крестным ходом, в сопровождении клириков обители, сестер монастыря и прихожан, архиерей вышел к главным вратам обители. В ожидании иконы был совершен молебен с акафистом Пресвятой Богородице. Сестры обители приняли икону из рук немецкого графа и владыка Роман прочитал перед ней молитву. Затем икона была торжественно перенесена во Владимирский собор.

Епископ Роман обратился к графу Вольфгангу Кастелю и его супруге со словами благодарности. От игумении Серафимы (Исаевой) с сестрами в дар гостям владыка преподнес рукописный образ Тихвинской иконы Божией Матери.

По окончании праздничной трапезы игуменией Серафимой (Исаевой) и графом Вольфгангом Кастелем был подписан договор благотворительного пожертвования Тихвинской иконы Божией Матери Спасо-Бородинскому монастырю.