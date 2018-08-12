Вышел Богослужебный месяцеслов на 2019 год
14:43, 12 августа 2018Православие
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Издание содержит подробный месяцеслов, указатель чтений из Священного Писания на каждый день и расширенные уставные заметки / rop.ru
В Издательстве Московской Патриархии вышел в свет «Богослужебный месяцеслов на 2019 год» - издание, являющееся тематическим приложением к Богослужебным указаниям на 2019 год.
Данное издание содержит подробный месяцеслов, указатель чтений из Священного Писания на каждый день и расширенные уставные заметки, сообщает сайт издательства.
Объем месяцеслова - 168 страниц. На первой странице обложки - фото монастыря Пантократор (Святая Гора Афон).
Богослужебный месяцеслов может стать полезным подспорьем для священнослужителей в алтаре.
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