Вышел Богослужебный месяцеслов на 2019 год

В Издательстве Московской Патриархии вышел в свет «Богослужебный месяцеслов на 2019 год» - издание, являющееся тематическим приложением к Богослужебным указаниям на 2019 год.

Данное издание содержит подробный месяцеслов, указатель чтений из Священного Писания на каждый день и расширенные уставные заметки, сообщает сайт издательства.

Объем месяцеслова - 168 страниц. На первой странице обложки - фото монастыря Пантократор (Святая Гора Афон).

Богослужебный месяцеслов может стать полезным подспорьем для священнослужителей в алтаре.