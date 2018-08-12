В Киево-Печерской лавре открылась выставка «Медовый спас»

В день праздника воспоминания Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня - 14 августа начинается Успенский пост и по уставу освящается мед нового сбора.

Вчера, 11 августа, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начала работу православная выставка-ярмарка «Медовый спас», сообщается на сайте обители.

Перед открытием выставки молебен совершили священнослужители Лавры, после чего ко всем собравшимся обратился архимандрит Глеб, несущий послушание в социальном отделе.

Отец напомнил о приближающемся начале Успенского поста, когда празднуется Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, и о великих праздниках этого поста — Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы, пожелал провести это благодатное время в творении добрых дел и молитве, а также призвал на молящихся Божие благословение, чтобы «…с помощью Божией мы все сподобились пройти поприще поста. Будем помнить о том, что мы должны измениться и преобразиться своей жизнью, следуя за Христом, исполняя заповеди Господни».

После совместных молитв участники и посетители мероприятия были окроплены святой водой.

Вниманию постоянных посетителей лаврских выставок и гостям обители будут предложены иконы и богослужебная утварь, книги для православного читателя, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и многое другое. Также можно заказать поминовение о здравии и упокоении в монастырях — участниках мероприятия.

Выставка будет открыта с 9.00 до 19.00 до 19 августа. Дислокация — крытый переход к Ближним пещерам и дорога, ведущая к Дальним пещерам (территория Нижней Лавры). Вход свободный.