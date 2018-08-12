Митрополит Онуфрий помолился с буковинскими верующими в Кафедральном соборе Черновцов

Вчера, 11 августа, накануне Недели 11-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском Кафедральном соборе города Черновцы.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к буковинской пастве со словами приветствия на украинском и румынском языках, после чего помазал всех святым елеем, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сегодня Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в этом же соборе.