Митрополит Онуфрий помолился с буковинскими верующими в Кафедральном соборе Черновцов
12:59, 12 августа 2018Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Кафедральном соборе Черновцов / news.church.ua
Вчера, 11 августа, накануне Недели 11-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском Кафедральном соборе города Черновцы.
После чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к буковинской пастве со словами приветствия на украинском и румынском языках, после чего помазал всех святым елеем, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Сегодня Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в этом же соборе.
Митрополит Онуфрий помолился с буковинскими верующими в Кафедральном соборе Черновцов / news.church.ua
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