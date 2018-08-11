Скончался старейший клирик Херсонской епархии УПЦ

Клирик Екатерининского собора Херсона протоиерей Павел Галуненко отошел ко Господу на 89-м году жизни.

Вчера, 10 августа священнослужитель скончался после продолжительной болезни сердца, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Протоиерей Павел Степанович Галуненко родился 10 декабря 1929 года в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области в крестьянской семье.

В 1940 году семья переехала в город Красный Лиман Донецкой области, где в 1946 году Павел окончил 7-летнюю школу, после чего работал в колхозе. С 1950-1953 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1955 году поступил в Одесскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1959 году и был назначен Высокопреосвященнейшим Борисом, митрополитом Херсонским и Одесским, псаломщиком в Свято-Духовский собор города Херсона.

В 1963 году вступил в брак с Пелагеей Ивановной Шило. 27 апреля 1965 года Временно Управляющим Херсоно-Одесской епархией Преосвященнейшим Антонием, епископом Белгород-Днестровским, был рукоположен в сан диакона и 29 апреля того же года – в сан иерея и получил назначение служить штатным священником Свято-Духовского собора города Херсона.

С 1966 года священник нес пастырское послушание в разных приходах Херсонской епархии, в том числе время исполнял обязанности настоятеля Свято-Духовского и Успенского соборов города Херсона. В 2003 году был назначен штатным клириком Екатерининского собора города Херсона, где прослужил до конца своих дней.

В 2012 году, решением сборов благочинных Херсонской епархии Украинской Православной Церкви, был избран духовником епархии.

Ко дню Святой Пасхи 2015 года, за многолетние пастырские труды, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отец Павел был удостоен высшей священнической награды Украинской Православной Церкви – права ношения двух крестов с украшениями.

Также протоиерей Павел Галуненко был награжден орденами: преподобного Сергия Радонежского ІІІ ст. и святого равноапостольного князя Владимира ІІІ ст.

Отпевание отца Павла состоится 12 августа в Екатерининском соборе города Херсона после Божественной литургии.