Запорожский митрополит призвал к усиленной молитве о погибших и пострадавших в трагическом ДТП на Запорожье

Вчера, 10 августа в Васильевском районе Запорожской области произошла ужасная трагедия – микроавтобус с пассажирами был снесен с дороги грузовым автомобилем. В результате этого, по данным средств массовой информации, 13 человек пострадало, а 5 человек погибли. Среди 5 погибших четверо были детьми.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выразил соболезнования родным погибших и призвал к молитве за упокой душ погибших и за здравие пострадавших, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Болью в моем сердце отозвалась эта сегодняшняя весть. От имени паствы Запорожской епархии Украинской Православной Церкви я приношу глубочайшие соболезнования родным погибших», - говорится в обращении управляющего Запорожской епархией УПЦ.

Он призвал всех участников дорожного движения быть внимательными: «ведь от вашей внимательности, от состояния вашего транспортного средства зависит не только ваша жизнь, но и, как мы со слезами на глазах видим сегодня, жизнь других людей».

Митрополит Лука призвал православных верующих к молитве за жертв трагедии.

«Прошу верных чад Богом спасаемой Запорожской епархии и всех неравонодушных, вместе со мной, вознести усердные молитвы ко Всеблагому Господу, дабы Он, по великой Своей милости, упокоил души новопреставленных рабов Своих в Царствии Небесном, идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, и сотворил им вечную память, их родственников утешил, а всем, получившим увечия, ниспослал скорейшее исцеление», - отметил владыка.