Вышел в свет новый учебник по гомилетике для духовных школ

В рамках программы по подготовке новых учебных пособий для бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви вышел в свет новый учебник по гомилетике.

Работа над учебником, посвященным искусству проповеди, продолжалась более двух лет и велась под общим руководством ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илариона, сообщает сайт patriarchia.ru.

Учебник стал во многом плодом сотрудничества Киевской духовной академии и Курской духовной семинарии. Основным автором выступил проректор по научно-богословской работе Киевской духовной академии, кандидат исторических наук, кандидат богословия Владимир Бурега, который около шести лет преподавал гомилетику в Московской духовной академии.

Руководителем авторского коллектива и научным редактором издания стал ректор Курской семинарии, кандидат филологических наук архимандрит Симеон (Томачинский).

Специально для целей данного издания профессор МДА, кандидат богословия игумен Дионисий (Шлёнов) перевел с новогреческого языка учебник по гомилетике профессора Иоанна Фундулиса. Это позволило учесть в работе над учебником опыт православной Греции.

Во вступлении авторы выражают надежду, что книга «сможет изменить само отношение к гомилетике как будто бы второстепенному малозначительному предмету. И пусть не все станут новыми златоустами и демосфенами - зато каждый пастырь выполнит свой долг по благовестию спасения Бога нашего».

Учебник вышел в Издательском доме «Познание», который действует на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры с 2015 года. В качестве приложения к учебнику готовится к изданию хрестоматия, которая будет включать в себя избранные проповеди церковных авторов разных эпох.